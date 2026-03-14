Atelier Jeux en folie Maison de la Vie Citoyenne Miramont-de-Guyenne

Atelier Jeux en folie

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous propose de participer à leur évènement Jeux en Folie ! Au programme jeux en bois , de construction, d’imitation, de société, coopératif et de cartes. Vous venez quand vous pouvez et vous restez le temps que vous voulez. Moment convivial à partager

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale vous propose de participer à leur évènement Jeux en Folie ! Au programme jeux en bois , de construction, d’imitation, de société, coopératif et de cartes. Vous venez quand vous pouvez et vous restez le temps que vous voulez. Moment convivial à partager sans modération. .

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 71 69 66 mvci.amicale@free.fr

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English : Atelier Jeux en folie

The Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale invites you to take part in their Jeux en Folie event! On the program: wooden, construction, imitation, board, cooperative and card games. Come when you can, and stay as long as you like. A convivial moment to share

L’événement Atelier Jeux en folie Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays de Lauzun