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Atelier jeux enfants-adultes Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque de Cambo-les-Bains · Cambo-les-Bains

Atelier jeux enfants-adultes Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque de Cambo-les-Bains
Adresse
14 Avenue de la Mairie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Atelier jeux enfants-adultes

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

En français et basque, animé par Jokorin.
A partir de 5ans.   .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Atelier jeux enfants-adultes

L’événement Atelier jeux enfants-adultes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains

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