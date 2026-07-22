Atelier jeux enfants-adultes Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Atelier jeux enfants-adultes

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

En français et basque, animé par Jokorin.

A partir de 5ans. .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jeux enfants-adultes

L’événement Atelier jeux enfants-adultes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains