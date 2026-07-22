Atelier jeux enfants-adultes Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque de Cambo-les-Bains · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Atelier jeux enfants-adultes
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
En français et basque, animé par Jokorin.
A partir de 5ans. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Atelier jeux enfants-adultes
L’événement Atelier jeux enfants-adultes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains
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