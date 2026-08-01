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AGENDA · Saint-Sornin

Atelier Jeux et Jouets nature Place Urbain Lavoie Saint-Sornin

jeudi 20 août 2026 · Place Urbain Lavoie · Saint-Sornin

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Urbain Lavoie
Adresse
Maison de Broue
Ville
17600 Saint-Sornin
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Sornin

Atelier Jeux et Jouets nature

Place Urbain Lavoie Maison de Broue Saint-Sornin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Lors de cette animation, nous flânerons dans les chemins, cueillant des éléments naturels pour créer nos jouets mais aussi pour s’amuser dans la nature.
Au programme éveil des sens, création et musique verte.
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Place Urbain Lavoie Maison de Broue Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04  contact@ne17.fr

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English : Nature-Themed Games and Toys Workshop

During this activity, we’ll wander along the trails, gathering natural materials to make our own toys and to have fun in nature.
On the agenda: sensory exploration, creativity, and nature-inspired music.

L’événement Atelier Jeux et Jouets nature Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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