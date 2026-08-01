Atelier Jeux et Jouets nature Place Urbain Lavoie Saint-Sornin
jeudi 20 août 2026 · Place Urbain Lavoie · Saint-Sornin
Informations pratiques
Saint-Sornin
Atelier Jeux et Jouets nature
Place Urbain Lavoie Maison de Broue Saint-Sornin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Lors de cette animation, nous flânerons dans les chemins, cueillant des éléments naturels pour créer nos jouets mais aussi pour s’amuser dans la nature.
Au programme éveil des sens, création et musique verte.
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Place Urbain Lavoie Maison de Broue Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 contact@ne17.fr
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English : Nature-Themed Games and Toys Workshop
During this activity, we’ll wander along the trails, gathering natural materials to make our own toys and to have fun in nature.
On the agenda: sensory exploration, creativity, and nature-inspired music.
L’événement Atelier Jeux et Jouets nature Saint-Sornin a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes