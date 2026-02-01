Atelier Jeux et Stammisch Salle communale La Grande-Fosse

Atelier Jeux et Stammisch

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 09:30:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Matinée jeux animé par Jérôme Cossutta. Pratiquer l’allemand par le jeu avec Régis Batty.Tout public

0 .

Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games morning with Jérôme Cossutta. Practicing German through games with Régis Batty.

L’événement Atelier Jeux et Stammisch La Grande-Fosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES