Atelier Jeux et Stammisch Salle communale La Grande-Fosse
Atelier Jeux et Stammisch Salle communale La Grande-Fosse dimanche 8 février 2026.
Atelier Jeux et Stammisch
Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 09:30:00
fin : 2026-02-08 12:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Matinée jeux animé par Jérôme Cossutta. Pratiquer l’allemand par le jeu avec Régis Batty.Tout public
0 .
Salle communale 14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Games morning with Jérôme Cossutta. Practicing German through games with Régis Batty.
L’événement Atelier Jeux et Stammisch La Grande-Fosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES