Atelier jeux Frasne
Atelier jeux Frasne mardi 9 décembre 2025.
Atelier jeux
Médiathèque Frasne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 18:30:00
fin : 2026-04-03 21:00:00
Date(s) :
2025-12-09 2026-02-10 2026-04-03
Manoël, animateur de Lud’Haut-Doubs, vous invite à découvrir des jeux d’univers variés. Public ados et adultes à partir de 12 ans. .
Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Atelier jeux
German : Atelier jeux
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier jeux Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS