Atelier jeux Historique Gray

Atelier jeux Historique

13 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-01 2025-10-11 2025-11-15 2025-11-26 2025-12-10

Tu veux découvrir les jeux que jouaient les romains ou encore les chevalier ? C’est ici !

Dans cet atelier, tu découvriras des jeux anciens, avec leurs histoires et tu va créer ton propre jeu et même le ramener à la maison ! .

13 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 91 68 97

