Atelier jeux Historique Gray mercredi 1 octobre 2025.
13 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-01 2025-10-11 2025-11-15 2025-11-26 2025-12-10
Tu veux découvrir les jeux que jouaient les romains ou encore les chevalier ? C’est ici !
Dans cet atelier, tu découvriras des jeux anciens, avec leurs histoires et tu va créer ton propre jeu et même le ramener à la maison ! .
13 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 91 68 97
