Atelier jeux inclusif Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier jeux inclusif Café Cantine Villeneuve-sur-Lot samedi 17 janvier 2026.
Atelier jeux inclusif
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez partager des temps de jeux inclusifs, ouverts à toutes et à tous, animés par le Pôle Ressources Handicap.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier jeux inclusif
Come and share inclusive playtime, open to all, led by the Pôle Ressources Handicap.
