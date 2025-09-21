Atelier jeux Jardin botanique de la villa Thuret Antibes

Atelier jeux Jardin botanique de la villa Thuret Antibes dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit, sans réservation

Venez vous divertir autour de jeux de 7 familles « Les insectes » et « Arbres et arbustes ». Grâce à une mallette pédagogique, vous pourrez aussi jouer en découvrant les secrets des insectes : leurs plantes hôtes, leurs aires d’introduction, d’expansion, de répartition, les observer au jardin Thuret, vous familiariser avec les invasions biologiques, voire vous mettre à la place d’un insecte ravageur pour mieux le comprendre.

Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes 06160 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret Jardin botanique de 3,5 ha créé au XIXème siècle par le scientifique Gustave Thuret, légué à l’état français en 1878, c’est aujourd’hui un arboretum d’acclimatation géré par l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE). Situé sur le site prestigieux du Cap d’Antibes, il accueille et présente aux visiteurs et aux chercheurs des collections uniques d’arbres et arbustes rares provenant du monde entier. Les 1500 espèces végétales répertoriées ont en commun leur adaptation au climat méditerranéen, en particulier à la sécheresse estivale. Le dessin originel du jardin, dessin classique des jardins romantiques du XIXème siècle, a été préservé et les techniques d’entretien utilisées sont respectueuses de l’environnement et des formes naturelles des végétaux. En été, il s’agit d’un jardin sec, au repos. Les floraisons ont lieu aussi bien en hiver qu’en automne après les premières pluies, avec une explosion printanière dès le mois de mars. Eucalyptus, arbousiers , palmiers et autres espèces exotiques se côtoient, déclinant à l’infini la couleur de leurs écorces, la forme de leur feuilles et des senteurs méconnues. Le visiteur est informé par des étiquettes individuelles portant le nom et le pays d’origine de chaque plante.

Crédit photo : CG06 Accès par le boulevard du Cap ; entrée principale située Chemin Raymond Ouvert au public toute l’année. Fermé samedi et dimanche. Entrée individuelle libre et gratuite. Visites des groupes payante, sur réservation.

INRAE