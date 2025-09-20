Atelier jeux Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier jeux Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine organisées autour du patrimoine architectural, les Archives municipales vous proposent une série de jeux pour redécouvrir les bâtiments de la ville.

Puzzles, timeline, jeux d’association, Kapla ou encore dessins permettront aux petits et aux grands de revisiter les édifices bragards actuels, disparus ou oubliés.

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine Atelier