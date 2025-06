Atelier « Jeux & numérique ! » de l’espace LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque 10 juillet 2025 07:00

Calvados

Atelier « Jeux & numérique ! » de l'espace LaCabane
Pont-l'Évêque Calvados

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Venez découvrir notre nouvel espace d’animations au bord du Lac Terre d’Auge.

Une cabane à lire, et une caravane pour lire et créer.

Jeux & numérique !

Venez résoudre des énigmes, déjouez les pièges et trouvez la clé du mystère avec les jeux UNLOCK! ou devenez un as des réseaux sociaux avec @H SOCIAL !

Gratuit. Animé par les conseillers numériques du Calvados et de Pont-l’Évêque.

RD 48 Lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

Atelier « Jeux & numérique ! » de l'espace LaCabane

Come and discover our new entertainment area on the banks of Lac Terre d’Auge.

A reading hut and a caravan for reading and creating.

Games & digital!

Come and solve riddles, foil traps and find the key to the mystery with UNLOCK! games, or become a social networking whiz with @H SOCIAL!

Free admission. Hosted by the Calvados and Pont-l?Évêque digital advisors.

Atelier « Jeux & numérique ! » de l'espace LaCabane

Entdecken Sie unseren neuen Veranstaltungsbereich am Ufer des Sees Terre d’Auge.

Eine Lesehütte und ein Wohnwagen zum Lesen und Gestalten.

Spiele & digital!

Lösen Sie Rätsel, umgehen Sie Fallen und finden Sie den Schlüssel zum Geheimnis mit den Spielen von UNLOCK! oder werden Sie ein Ass in sozialen Netzwerken mit @H SOCIAL!

Die Teilnahme ist kostenlos. Moderiert von den digitalen Beratern des Calvados und von Pont-l’Évêque.

Italiano :

Venite a scoprire la nostra nuova area di attività sulle rive del lago Terre d’Auge.

Una capanna di lettura e una roulotte per leggere e creare.

Giochi e digitale!

Venite a risolvere indovinelli, a sventare trappole e a trovare la chiave del mistero con i giochi UNLOCK! o a diventare un mago dei social network con @H SOCIAL!

Il tutto gratuitamente. Ospitato dai consulenti digitali del Calvados e di Pont-l’Évêque.

Espanol :

Venga a descubrir nuestro nuevo espacio de actividades a orillas del lago de Terre d’Auge.

Una cabaña de lectura y una caravana para leer y crear.

Juegos y digital

Ven a resolver acertijos, desvelar trampas y encontrar la clave del misterio con los juegos UNLOCK! o conviértete en un genio de las redes sociales con @H SOCIAL!

Todo gratuito. Organizado por los asesores digitales de Calvados y Pont-l’Évêque.

L’événement Atelier « Jeux & numérique ! » de l’espace LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Terre d’Auge Tourisme