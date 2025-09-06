Atelier jeux parents enfants Cernay

Atelier jeux parents enfants Cernay samedi 6 septembre 2025.

Atelier jeux parents enfants

1 faubourg des Vosges Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 11:30:00

2025-09-06

Un atelier pour se retrouver avec son enfant, jouer, échanger et observer. Animé par Josiane Grou, ce moment favorise la complicité et les rencontres entre familles dans un cadre ludique et bienveillant. .

1 faubourg des Vosges Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72 contact@cc-thann-cernay.fr

English :

A moment of play and complicity between parents and children, hosted by Josiane Grou. An opportunity to reconnect with your child and meet other families.

German :

Ein Moment des Spielens und der Zweisamkeit zwischen Eltern und Kindern, der von Josiane Grou geleitet wird. Eine Gelegenheit, sich wieder mit seinem Kind zu verbinden und andere Familien zu treffen.

Italiano :

Un’opportunità per genitori e bambini di giocare insieme e creare un legame, guidati da Josiane Grou. Un’occasione per riallacciare i rapporti con il proprio figlio e incontrare altre famiglie.

Espanol :

Una oportunidad para que padres e hijos jueguen juntos y estrechen lazos, dirigida por Josiane Grou. Una oportunidad para reencontrarse con su hijo y conocer a otras familias.

