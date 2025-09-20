Atelier-jeux pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier

Atelier-jeux pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural Samedi 20 septembre, 09h00, 13h30 Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les Archives municipales vous proposent une série de jeux pour redécouvrir les bâtiments de la ville.

Puzzles, frises chronologiques, jeux d’association, Kapla ou encore dessins permettront aux petits et aux grands de revisiter les édifices bragards actuels, disparus ou oubliés.

Médiathèque Romain Rolland 5 place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.mediatheques-laconstellation.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 76 61 »}] Sur plus de 1 200 m², cette médiathèque moderne, libre d’accès et gratuite, s’inscrit dans la continuité des lieux de savoir et de transmission du patrimoine culturel. Elle met à disposition une riche collection de documents — livres, BD, presse, CD, DVD, audiobooks — à consulter sur place ou à emprunter, avec une inscription gratuite.

Lieu de vie intergénérationnel, elle perpétue les valeurs d’accès à la culture pour tous à travers de nombreuses animations : contes, ateliers créatifs, jeux autour des cultures du monde, concerts ou encore club informatique.

En plus de ses ressources, la médiathèque favorise l’inclusion numérique via un accès Wi-Fi gratuit. Par ses actions et ses missions, elle contribue pleinement à la valorisation du patrimoine immatériel, en lien avec les pratiques culturelles contemporaines. Parkings à proximité

© AMSD