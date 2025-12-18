Atelier jeux pour les petits et grands Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Atelier jeux pour les petits et grands Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS mercredi 7 janvier 2026.
Jeux de société, switch, gaming… Venez jouer, seul ou entre amis et en famille à des jeux de cartes, jeux de plateau, des jeux sur Switch et bien d’autres encore ! Vous pouvez même ramener votre propre jeux si vous voulez le faire découvrir à d’autres personnes.
Du mercredi 07 janvier 2026 au mercredi 24 juin 2026 :
mercredi
de 16h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
