Atelier jeux maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort
Atelier jeux maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort mercredi 5 novembre 2025.
Atelier jeux
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
2025-11-05 2025-12-03
Ateliers jeux autour des enjeux cruciaux de l’égalité.
maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
English : Games workshop
Workshops focusing on crucial issues surrounding equality.
German : Spielewerkstatt
Workshops mit Spielen zu den entscheidenden Fragen der Gleichstellung.
Italiano :
Laboratori di gioco sui temi cruciali dell’uguaglianza.
Espanol :
Talleres de juegos sobre los temas cruciales de la igualdad.
