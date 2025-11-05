Atelier jeux maison de l’égalité femmes-hommes Rochefort

Atelier jeux

maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05 2025-12-03

Ateliers jeux autour des enjeux cruciaux de l’égalité.

maison de l’égalité femmes-hommes 26 a rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Games workshop

Workshops focusing on crucial issues surrounding equality.

German : Spielewerkstatt

Workshops mit Spielen zu den entscheidenden Fragen der Gleichstellung.

Italiano :

Laboratori di gioco sui temi cruciali dell’uguaglianza.

Espanol :

Talleres de juegos sobre los temas cruciales de la igualdad.

L’événement Atelier jeux Rochefort a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan