Atelier jeux romains. Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux
Atelier jeux romains. Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux jeudi 9 avril 2026.
Atelier jeux romains.
Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Jeudi 9 avril de 10h30 à 12h. Découverte des jeux de société des gallo-romains. Rendez-vous à la Ferme des Bouchauds.
Réservation obligatoire sur www.eigr-bouchauds.fr
TARIFS Enfant de 6-13 ans 3 €
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Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19
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English :
Thursday, April 9, 10:30 a.m. to 12 p.m. Discover Gallo-Roman board games. Meet at Ferme des Bouchauds.
Reservations required on www.eigr-bouchauds.fr
RATES: Children 6-13 years: 3 ?
L’événement Atelier jeux romains. Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Rouillacais