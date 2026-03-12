Atelier jeux romains. Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier jeux romains.

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Jeudi 9 avril de 10h30 à 12h. Découverte des jeux de société des gallo-romains. Rendez-vous à la Ferme des Bouchauds.

Réservation obligatoire sur www.eigr-bouchauds.fr

TARIFS Enfant de 6-13 ans 3 €

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Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

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English :

Thursday, April 9, 10:30 a.m. to 12 p.m. Discover Gallo-Roman board games. Meet at Ferme des Bouchauds.

Reservations required on www.eigr-bouchauds.fr

RATES: Children 6-13 years: 3 ?

L’événement Atelier jeux romains. Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Rouillacais