Atelier jeux Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Atelier jeux

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Des jeux à gogo avec la Taverne du Gobelin Farci.



Jouez comme vous êtes

.

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games galore with the Stuffed Goblin Tavern.



Play as you are

L’événement Atelier jeux Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Loire Semène