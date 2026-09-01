Atelier jeux Saint-Priest-la-Plaine
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Priest-la-Plaine
Informations pratiques
Saint-Priest-la-Plaine
Atelier jeux
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-25 2026-09-26
Lou San Pri Séniors Club vous invite à une après-midi détente, ambiance conviviale garantie autour d’un goûter :
Mercredi 16 Septembre : atelier créatif : 15 €uros (fournitures comprises),
Vendredi 25 Septembre : atelier jeux : 3 €uros,
Samedi 26 Septembre : atelier peinture adultes, thème George SAND : 16 €uros (fournitures comprises). .
Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 69 36 bernardpierre.ricard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier jeux Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse