Informations pratiques

Saint-Priest-la-Plaine

Atelier jeux

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-25 2026-09-26

Lou San Pri Séniors Club vous invite à une après-midi détente, ambiance conviviale garantie autour d’un goûter :

Mercredi 16 Septembre : atelier créatif : 15 €uros (fournitures comprises),

Vendredi 25 Septembre : atelier jeux : 3 €uros,

Samedi 26 Septembre : atelier peinture adultes, thème George SAND : 16 €uros (fournitures comprises). .

Salle des Fêtes Saint-Priest-la-Plaine 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 69 36 bernardpierre.ricard@gmail.com

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English :

L’événement Atelier jeux Saint-Priest-la-Plaine a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse