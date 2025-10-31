Atelier “Jeux & Séniors” Bourdeaux
Atelier “Jeux & Séniors” Bourdeaux vendredi 31 octobre 2025.
Atelier “Jeux & Séniors”
Maison des associations Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
Date(s) :
2025-10-31
.
Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toursdejeux.ludotheque@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier “Jeux & Séniors” Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux