Atelier “Jeux & Séniors”

Maison des associations Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-01-30 17:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27

.

Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toursdejeux.ludotheque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier “Jeux & Séniors” Bourdeaux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux