Atelier Jeux Vidéo

5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-08 2026-04-29

Atelier Jeux Vidéo

: Découverte de jeux vidéo, accessible à tous (débutants ou connaisseurs) .

5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

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English : Atelier Jeux Vidéo

Video Games Workshop

L’événement Atelier Jeux Vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande