Atelier Jeux Vidéo Falaise
Atelier Jeux Vidéo Falaise mercredi 1 avril 2026.
Atelier Jeux Vidéo
5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-29
Atelier Jeux Vidéo
: Découverte de jeux vidéo, accessible à tous (débutants ou connaisseurs) .
5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : Atelier Jeux Vidéo
Video Games Workshop
L’événement Atelier Jeux Vidéo Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande
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