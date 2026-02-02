Atelier Jeux vidéo intergénérationnel Mario Kart Live Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
Atelier Jeux vidéo intergénérationnel Mario Kart Live Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien samedi 14 février 2026.
Atelier Jeux vidéo intergénérationnel Mario Kart Live
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde
Gratuit
Venez partager un moment fun et intergénérationnel avec Mario Kart Live !
Enfants et adultes sont invités à piloter une vraie voiture Mario Kart dans une salle transformée en circuit virtuel grâce à la console et à la réalité augmentée.
Sensations, rires et défis garantis pour petits et grands pilotes !
Public 7 à 100 ans
Réservation obligatoire .
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
