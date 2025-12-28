Atelier jeux vidéo LSF/FR, Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Atelier jeux vidéo LSF/FR, Bibliothèque Saint-Eloi Paris vendredi 20 février 2026.
Ce sont les vacances, c’est parti pour deux heures de bonne humeur garantie aux manettes !
Jouons à Rayman sur Play Station 4, Mario et d’autres jeux collaboratifs sur Switch.
vendredi 20 février, 16h45 ou 17h45
tout public dès 8 ans
sur inscription à partir du 20 janvier
En présence d’interprètes LSF/FR
de 17h45 à 18h40
de 16h45 à 17h40
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Saint-Eloi et trouvez le meilleur itinéraire