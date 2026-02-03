Atelier Jeux-Vidéos (7-12) Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier Jeux-Vidéos (7-12)

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-03-25 2026-04-08

Venez jouer à un jeu-vidéo avec d’autres personnes pour améliorer votre sens de la compétition ou de la coopération, à partir de 7 ans

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10​ .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

