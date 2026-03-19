Atelier jeux vidéos Médiathèque de Cognac Cognac

Atelier jeux vidéos

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-19

Envie de pimenter vos après-midis ?

Venez tester un casque VR et partez à l’aventure dans des univers complètement fous, sans quitter la salle !

Affrontez vos amis dans des courses déjantées façon Mario Kart… mais en vrai !

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English :

Want to spice up your afternoons?

Come and try out a VR headset and set off on an adventure in a completely crazy world, without leaving the room!

Take on your friends in crazy Mario Kart-style races? but for real!

L’événement Atelier jeux vidéos Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac