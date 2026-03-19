Atelier jeux vidéos Médiathèque de Cognac Cognac
Atelier jeux vidéos Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 8 juillet 2026.
Atelier jeux vidéos
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-19
Envie de pimenter vos après-midis ?
Venez tester un casque VR et partez à l’aventure dans des univers complètement fous, sans quitter la salle !
Affrontez vos amis dans des courses déjantées façon Mario Kart… mais en vrai !
.
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to spice up your afternoons?
Come and try out a VR headset and set off on an adventure in a completely crazy world, without leaving the room!
Take on your friends in crazy Mario Kart-style races? but for real!
L’événement Atelier jeux vidéos Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac