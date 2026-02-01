ATELIER JEUX VIDEOS Médiathèque de Mayenne Mayenne

ATELIER JEUX VIDEOS

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 15:30:00

Date(s) :

2026-02-18

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier jeux vidéos

Atelier jeux vidéos au MiniLab.

Au programme jeux à plusieurs sur console et expériences avec le casque de réalité virtuelle.

A partir de 12 ans pour la réalité virtuelle.

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

à partir de 12 ans. .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

Meet us at the Médiathèque de Mayenne for a video game workshop

