ATELIER JEUX VIDEOS Médiathèque de Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 15:30:00
2026-02-18
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier jeux vidéos
Atelier jeux vidéos au MiniLab.
Au programme jeux à plusieurs sur console et expériences avec le casque de réalité virtuelle.
A partir de 12 ans pour la réalité virtuelle.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
à partir de 12 ans. .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for a video game workshop
