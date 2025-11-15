Atelier jeux vidéos Nyons
Atelier jeux vidéos Nyons samedi 15 novembre 2025.
Atelier jeux vidéos
9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 17:30:00
2025-11-15
Partagez un moment convivial autour des jeux vidéo ! En famille ou entre amis, vous découvrirez des jeux indépendants et rétros.
En partenariat avec Aventic.
9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
English :
Share a convivial moment around video games! With family or friends, discover independent and retro games.
In partnership with Aventic.
German :
Verbringen Sie einen geselligen Moment rund um Videospiele! Mit der Familie oder mit Freunden entdecken Sie unabhängige und Retro-Spiele.
In Zusammenarbeit mit Aventic.
Italiano :
Condividete un momento di amicizia intorno ai videogiochi! In famiglia o con gli amici, scoprite i giochi indipendenti e retrò.
In collaborazione con Aventic.
Espanol :
¡Comparta un momento amistoso en torno a los videojuegos! En familia o entre amigos, descubra juegos independientes y retro.
En colaboración con Aventic.
L’événement Atelier jeux vidéos Nyons a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale