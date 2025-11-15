Atelier jeux vidéos Nyons

Atelier jeux vidéos

9 rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Partagez un moment convivial autour des jeux vidéo ! En famille ou entre amis, vous découvrirez des jeux indépendants et rétros.

En partenariat avec Aventic.

.

9 rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

English :

Share a convivial moment around video games! With family or friends, discover independent and retro games.

In partnership with Aventic.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment rund um Videospiele! Mit der Familie oder mit Freunden entdecken Sie unabhängige und Retro-Spiele.

In Zusammenarbeit mit Aventic.

Italiano :

Condividete un momento di amicizia intorno ai videogiochi! In famiglia o con gli amici, scoprite i giochi indipendenti e retrò.

In collaborazione con Aventic.

Espanol :

¡Comparta un momento amistoso en torno a los videojuegos! En familia o entre amigos, descubra juegos independientes y retro.

En colaboración con Aventic.

