Atelier joaillerie Saint Valentin Maison des Artisans d’Art de Royan Royan

Atelier joaillerie Saint Valentin
Maison des Artisans d’Art de Royan 4 rue d’Aunis Royan Charente-Maritime
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pour la Saint Valentin, Sylvain vous invite à vivre une expérience exceptionnelle réalisez un pendentif pour lui dire Je t’aime , main dans la main avec votre artisan joaillier.
Maison des Artisans d’Art de Royan 4 rue d’Aunis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 00 70 27 joaillerietoussaint@gmail.com
English :
For Valentine’s Day, Sylvain invites you to enjoy an exceptional experience: make a pendant to say I love you , hand in hand with your artisan jeweler.
