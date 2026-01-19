Atelier joaillerie Saint Valentin Maison des Artisans d’Art de Royan Royan

Atelier joaillerie Saint Valentin

Maison des Artisans d'Art de Royan

Tarif : 140 EUR

Date :

2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint Valentin, Sylvain vous invite à vivre une expérience exceptionnelle réalisez un pendentif pour lui dire Je t’aime , main dans la main avec votre artisan joaillier.

Maison des Artisans d’Art de Royan 4 rue d’Aunis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 00 70 27 joaillerietoussaint@gmail.com

English:

For Valentine’s Day, Sylvain invites you to enjoy an exceptional experience: make a pendant to say I love you , hand in hand with your artisan jeweler.

L’événement Atelier joaillerie Saint Valentin Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan