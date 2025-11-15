Atelier Joan Miró Médiathèque Bellenaves
Atelier Joan Miró Médiathèque Bellenaves samedi 15 novembre 2025.
Atelier Joan Miró
Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
La médiathèque municipale de Bellenaves propose un atelier découverte ludique et pratique autour du peintre Joan Miró.
Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43
English :
The Bellenaves media library is offering a fun, hands-on workshop on the painter Joan Miró.
German :
Die Mediathek der Gemeinde Bellenaves bietet einen spielerischen und praktischen Entdeckungsworkshop rund um den Maler Joan Miró an.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Bellenaves propone un divertente laboratorio pratico sul pittore Joan Miró.
Espanol :
La biblioteca multimedia Bellenaves propone un taller lúdico y práctico sobre el pintor Joan Miró.
