Atelier Joan Miró Médiathèque Bellenaves

Atelier Joan Miró

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La médiathèque municipale de Bellenaves propose un atelier découverte ludique et pratique autour du peintre Joan Miró.

.

Médiathèque 1 rue des Ecoles Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 19 43

English :

The Bellenaves media library is offering a fun, hands-on workshop on the painter Joan Miró.

German :

Die Mediathek der Gemeinde Bellenaves bietet einen spielerischen und praktischen Entdeckungsworkshop rund um den Maler Joan Miró an.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Bellenaves propone un divertente laboratorio pratico sul pittore Joan Miró.

Espanol :

La biblioteca multimedia Bellenaves propone un taller lúdico y práctico sobre el pintor Joan Miró.

L’événement Atelier Joan Miró Bellenaves a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Val de Sioule