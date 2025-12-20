Atelier job d’été Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Atelier job d’été

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Tu as 16 ans ou plus et tu souhaites trouver un travail cet été? Les animateurs du 4-Centre infos jeunes sont à ta disposition pour te donner les infos et les astuces nécessaires pour réussir C.V. , lettre de motivation et surtout, l’entretien d’embauche. Tu seras alors prêt à postuler !

RDV le 7 mars à la Gornière pour la journée Job-dating organisée par le 4 .

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

