Atelier Jobs d’été, Maison de la solidarité Escalquens, Escalquens

Atelier Jobs d’été Vendredi 1 mai, 14h00 Maison de la solidarité Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Envie de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un job ? Cet atelier est fait pour vous.

Rendez-vous le 1er avril, de 14h à 17h, au centre social d’Escalquens.

Vous pourrez y travailler votre candidature (CV, posture, échanges avec les recruteurs) et repartir avec des conseils concrets pour être plus à l’aise le jour J.

Le Forum Jobs d’été, organisé par l’Info Jeunes du Sicoval, aura lieu le 15 avril de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de Ramonville Saint-Agne.

Il rassemblera une vingtaine d’entreprises et proposera près de 500 offres aux jeunes de 18 à 29 ans.

Que vous recherchiez un job saisonnier ou un CDI étudiant, avec ou sans expérience, vous pourrez y rencontrer des employeurs dans des secteurs variés : animation et loisirs, services à la personne, agriculture, commerce, hôtellerie-restauration, intérim…

Maison de la solidarité Escalquens Avenue de la mairie, escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Préparez votre venue au Forum Jobs d’été avec cet atelier pratique pour maximiser vos chances de décrocher un job.