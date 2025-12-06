Atelier J’offre et je fais ! Tout en bois ! Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains
Atelier J’offre et je fais ! Tout en bois !
Fablab des 3 lapins 2, rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Les fêtes approchent ainsi que les envies de faire plaisir ! Créons des photophores, des puzzles, des tampons, des boucles d’oreilles ou encore des boîtes personnalisées, tout en bois.
Au Fablab des 3 lapins, nous vous accompagnons pour réaliser vos projets vous-même. Et si pour Noël, vous fabriquiez vos cadeaux !? Sur une base bois, vous pouvez tout imaginer, tentez l’expérience, c’est à la portée de tout un chacun !
Tous publics Sur inscription .
Fablab des 3 lapins 2, rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 animation@fablab3lapins.org
