ATELIER JONONE AU CENTRE VILLE ! AVEC PARCELLE473

1 rue Voltaire Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29 2026-05-02

À l’occasion de l’exposition de JonOne présentée rue Voltaire dans le centre historique de Montpellier du 2 avril au 2 mai, le musée Parcelle473 propose des ateliers créatifs pour les enfants dès 5 ans.

À l’occasion de l’exposition de JonOne présentée rue Voltaire dans le centre historique de Montpellier du 2 avril au 2 mai, le musée Parcelle473 propose des ateliers créatifs pour les enfants dès 5 ans.

Tous les mercredis et samedis, des ateliers de 30 minutes permettront de découvrir certaines techniques de l’artiste typographie, couleur et peinture acrylique, pour s’initier à l’univers du street art.

Au programme

-découverte du style et de l’énergie graphique de JonOne

-initiation à la typographie et au lettrage inspiré du graffiti

-travail autour de la couleur et de la peinture acrylique

-réalisation d’une petite création artistique à emporter

Ces ateliers sont pensés comme un premier contact avec l’art contemporain, dans une approche accessible, créative et ludique.

Tous les mercredis et samedis pendant l’exposition

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée.

Lieu 1 rue Voltaire, 34000 Montpellier (centre-ville) .

1 rue Voltaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To coincide with JonOne?s exhibition on rue Voltaire in Montpellier?s historic center from April 2 to May 2, the Parcelle473 museum is offering creative workshops for children aged 5 and over.

L’événement ATELIER JONONE AU CENTRE VILLE ! AVEC PARCELLE473 Montpellier a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT MONTPELLIER