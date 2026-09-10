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Atelier : J’optimise mes recherches avec Supernova et les ressources en ligne Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

jeudi 5 novembre 2026 · Bibliothèque universitaire Villejean Santé · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque universitaire Villejean Santé
Adresse
2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Atelier : J’optimise mes recherches avec Supernova et les ressources en ligne Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 5 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Qu’est-ce que Supernova ? Quelles ressources les BU proposent-elles et comment y accéder ? Découvrez le moteur de recherche des BU et les différentes ressources en ligne auxquelles vous avez accès

**Atelier organisé le jeudi 5 novembre 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

**Supernova** est le moteur de recherche dans les collections documentaires des BU, qu’elles soient imprimées ou en ligne. Nous vous proposons un atelier pour vous faire découvrir les différentes fonctionnalités de Supernova et les nombreuses **ressources en ligne** auxquelles l’Université est abonnée.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/je-decouvre-supernova-le-moteur-)

**Les ateliers de la BU :** **des formations courtes et gratuites !** Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.
[Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-05T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-05T14:00:00.000+01:00

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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante  https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/je-decouvre-supernova-le-moteur-

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock


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