Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes la Récréa’thiv Thiviers samedi 7 mars 2026.

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00

2026-03-07

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la RécréaThiv’ vous propose un atelier tronçonneuse à l’Hangare. Rendez-vous sur les quais!
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16  larecreathiv@gmail.com

English : Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes

To mark International Women’s Rights Day, RécréaThiv? is offering a chainsaw workshop at the Hangare. See you on the quays!

L’événement Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes Thiviers a été mis à jour le 2026-02-14 par Isle-Auvézère