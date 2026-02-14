Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes la Récréa’thiv Thiviers

Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes

la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

2026-03-07

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la RécréaThiv’ vous propose un atelier tronçonneuse à l’Hangare. Rendez-vous sur les quais!

English : Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes

To mark International Women’s Rights Day, RécréaThiv? is offering a chainsaw workshop at the Hangare. See you on the quays!

