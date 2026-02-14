Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes la Récréa’thiv Thiviers
Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes la Récréa’thiv Thiviers samedi 7 mars 2026.
Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
Date(s) :
2026-03-07
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la RécréaThiv’ vous propose un atelier tronçonneuse à l’Hangare. Rendez-vous sur les quais!
la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com
English : Atelier j’ose tronçonner Journée des droits des femmes
To mark International Women’s Rights Day, RécréaThiv? is offering a chainsaw workshop at the Hangare. See you on the quays!
