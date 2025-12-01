Atelier : Joseph, Jean, Claude et les autres… Mémorial de la Shoah Paris
À partir d’analyse d’extraits de films, cet atelier évoque la vie d’enfants juifs en France sous l’Occupation. Tout en analysant les choix de mise en scène et en s’initiant au langage cinématographique, les participants découvrent l’histoire d’enfants cachés.
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans), pendant les vacances d’hiver.
Le lundi 29 décembre 2025
de 14h00 à 16h30
payant
Tarif : 6€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo