Atelier Jouer avec l’argile en avril Square Marcel Pagnol Rochechouart
Atelier Jouer avec l’argile en avril Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 15 avril 2026.
Atelier Jouer avec l’argile en avril
Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
À Rochechouart, l’Espace Familles vous convie à un moment de découverte sensorielle et de créativité avec votre enfant. Cet atelier vous invite à explorer les textures, à laisser libre cours à votre imagination et à partager un temps de complicité avec votre enfant et repartez avec des créations et des souvenirs.
Inscription par téléphone ou par mail. .
Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
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English : Atelier Jouer avec l’argile en avril
L’événement Atelier Jouer avec l’argile en avril Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin