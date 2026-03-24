Atelier Jouer avec l’argile en avril Square Marcel Pagnol Rochechouart

Atelier Jouer avec l’argile en avril

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

À Rochechouart, l’Espace Familles vous convie à un moment de découverte sensorielle et de créativité avec votre enfant. Cet atelier vous invite à explorer les textures, à laisser libre cours à votre imagination et à partager un temps de complicité avec votre enfant et repartez avec des créations et des souvenirs.

Inscription par téléphone ou par mail. .

Square Marcel Pagnol Espace familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

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English : Atelier Jouer avec l’argile en avril

L’événement Atelier Jouer avec l’argile en avril Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin