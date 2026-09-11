Atelier Jouer avec les contes Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque La Mandragotte · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Atelier Jouer avec les contes
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
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Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr
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L’événement Atelier Jouer avec les contes Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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