Atelier Jouer avec les contes Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Atelier Jouer avec les contes

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

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Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr

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L’événement Atelier Jouer avec les contes Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène