Atelier Jouer avec les mots UTL Gien

Atelier Jouer avec les mots UTL

Atelier Jouer avec les mots UTL Gien lundi 5 janvier 2026.

Atelier Jouer avec les mots UTL

Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 14:30:00
fin : 2026-01-05

Date(s) :
2026-01-05 2026-02-02 2026-03-16

Atelier Poésie UTL
Atelier avec France

Salle 101 10  .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

UTL Poetry Workshop

L’événement Atelier Jouer avec les mots UTL Gien a été mis à jour le 2025-11-04 par OT GIEN