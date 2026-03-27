Atelier Jouer avec les mots UTL Gien

Atelier Jouer avec les mots UTL Centre Anne de Beaujeu Gien 2026-04-13

Atelier Jouer avec les mots UTL Gien lundi 13 avril 2026.

Atelier Jouer avec les mots UTL

Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

Atelier Jouer avec les mots UTL
Atelier avec France Salle 101
Ouvert uniquement aux adhérents   .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

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English :

Playing with words UTL workshop

L’événement Atelier Jouer avec les mots UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN

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