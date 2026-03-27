Atelier Jouer avec les mots UTL Gien
Atelier Jouer avec les mots UTL Gien lundi 13 avril 2026.
Atelier Jouer avec les mots UTL
Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Atelier Jouer avec les mots UTL
Atelier avec France Salle 101
Ouvert uniquement aux adhérents .
Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
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English :
Playing with words UTL workshop
L’événement Atelier Jouer avec les mots UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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