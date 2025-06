Atelier jouer dehors / Théâtre de rue – Combovin 20 juin 2025 07:00

Après un échauffement (dans un endroit tenu secret mais qui sera sans doute l’annexe de la mairie), la Cie la 4ème Dimension vous invite à arpenter les rues de Combovin afin d’y vivre des choses différentes que celles habituelles…

Centre du Village

Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 73 25 67 casamatta.contact@gmail.com

English :

After a warm-up (in an undisclosed location, which will no doubt be the town hall annex), Cie la 4ème Dimension invites you to take to the streets of Combovin to experience something different from the usual…

German :

Nach einem Aufwärmtraining (an einem geheim gehaltenen Ort, der aber wahrscheinlich das Nebengebäude des Rathauses sein wird), lädt Sie die Cie la 4ème Dimension ein, durch die Straßen von Combovin zu streifen, um dort andere Dinge als die üblichen zu erleben…

Italiano :

Dopo una fase di riscaldamento (in un luogo non rivelato, che probabilmente sarà l’edificio del municipio), la compagnia 4th Dimension vi invita a vagare per le strade di Combovin e a sperimentare qualcosa di diverso dal solito…

Espanol :

Tras un calentamiento (en un lugar no revelado, que probablemente será el anexo del ayuntamiento), la compañía 4th Dimension le invita a recorrer las calles de Combovin y experimentar algo diferente de lo habitual…

