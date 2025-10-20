Atelier Jouet en argile Place de l’Eglise Izernore
Atelier Jouet en argile Place de l’Eglise Izernore lundi 20 octobre 2025.
Atelier Jouet en argile
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-20 16:00:00
2025-10-20
Avec quoi jouaient les petits Romains ? Les enfants sont invités à venir le découvrir à travers une visite du musée, avant de fabriquer leur propre poupée articulée en argile.
Apportez une boîte pour repartir avec votre création.
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
What did the Romans play with? Children are invited to come and find out on a tour of the museum, before making their own articulated clay doll.
Bring a box to take home with you.
German :
Womit haben die kleinen Römer gespielt? Die Kinder sind eingeladen, dies bei einem Rundgang durch das Museum herauszufinden, bevor sie ihre eigene Gliederpuppe aus Ton herstellen.
Bringen Sie eine Schachtel mit, um Ihre Kreation mit nach Hause zu nehmen.
Italiano :
Con cosa giocavano i piccoli romani? I bambini sono invitati a scoprirlo con una visita al museo, prima di realizzare la propria bambola di argilla articolata.
Portate con voi una scatola da portare a casa.
Espanol :
¿Con qué jugaban los pequeños romanos? Los niños están invitados a descubrirlo durante una visita al museo, antes de fabricar su propio muñeco articulado de arcilla.
Trae una caja para llevártela a casa.
