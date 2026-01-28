Atelier Jouet en argile Place de l’Eglise Izernore
Atelier Jouet en argile Place de l’Eglise Izernore lundi 9 février 2026.
Atelier Jouet en argile
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain
Tarif : 5 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-02-09 14:30:00
fin : 2026-02-09 16:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Avec quoi jouaient les petits Romains ? Les enfants sont invités à venir le découvrir à travers une visite du musée, avant de fabriquer leur propre poupée articulée en argile.
Apportez une boîte pour repartir avec votre création.
.
Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
What did the Romans play with? Children are invited to come and find out on a tour of the museum, before making their own articulated clay doll.
Bring a box to take home with you.
