Atelier Jouet en argile Place de l’Eglise Izernore

Atelier Jouet en argile

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore Ain

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:30:00

fin : 2026-02-09 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Avec quoi jouaient les petits Romains ? Les enfants sont invités à venir le découvrir à travers une visite du musée, avant de fabriquer leur propre poupée articulée en argile.

Apportez une boîte pour repartir avec votre création.

.

Place de l’Eglise Musée archéologique d’Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What did the Romans play with? Children are invited to come and find out on a tour of the museum, before making their own articulated clay doll.

Bring a box to take home with you.

L’événement Atelier Jouet en argile Izernore a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Bugey