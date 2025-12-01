Atelier Jouet en récup Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Atelier Jouet en récup
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Le Fab Lab de la médiathèque te propose de fabriquer ton propre jouet de Noël !
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Sur inscription .
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
