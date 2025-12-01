Atelier Jouet en récup Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Atelier Jouet en récup

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Le Fab Lab de la médiathèque te propose de fabriquer ton propre jouet de Noël !

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Sur inscription .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

