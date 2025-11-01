Atelier journal créatif Allassac
Atelier journal créatif Allassac samedi 1 novembre 2025.
Atelier journal créatif
Epicerie du Saillant Allassac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-15
Apprendre ou ré apprendre à tenir un journal créatif et explorer sa créativité sous toutes ses formes
Réservation obligatoire au 06 79 01 16 84
Intervenante certifiée: Elvina Sueur
De 14h à 15h30 à l’épicerie du Saillant
15 € par personne .
Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 01 16 84
English : Atelier journal créatif
German : Atelier journal créatif
Italiano :
Espanol : Atelier journal créatif
L’événement Atelier journal créatif Allassac a été mis à jour le 2025-10-29 par Brive Tourisme