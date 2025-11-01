Atelier journal créatif Allassac

Atelier journal créatif

Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01 2025-11-15

Apprendre ou ré apprendre à tenir un journal créatif et explorer sa créativité sous toutes ses formes

Réservation obligatoire au 06 79 01 16 84

Intervenante certifiée: Elvina Sueur

De 14h à 15h30 à l’épicerie du Saillant

15 € par personne .

