Atelier Journalistique-radio, Médiathèque Gilberte Charbonnier, Malijai

Atelier Journalistique-radio Vendredi 3 avril, 14h00 Médiathèque Gilberte Charbonnier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:15:00+02:00

Découvrez le métier de journaliste à la radio et apprenez à trier le vrai du faux. Un atelier pour comprendre comment les informations peuvent être trompeuses ou manipulées et développer votre esprit critique.

Médiathèque Gilberte Charbonnier 3 Pl. du Château, 04350 Malijai Malijai 04350 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Atelier sur le métier de journaliste à la radio pour apprendre à trier le vrai du faux, pour comprendre comment les informations peuvent être trompeuses ou manipulées.