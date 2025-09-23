Atelier journée Écoprint Pern

Atelier journée Écoprint Pern mardi 23 septembre 2025.

Atelier journée Écoprint

Pern Lot

Tarif : 75 – 75 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 10:00:00

fin : 2025-09-23 16:30:00

Date(s) :

2025-09-23

Nous prendrons le temps de faire une cueillette de plantes et autres végétaux sur les bords des chemins. Nous apprendrons le mordançage des fibres qui permet de fixer et de révéler les couleurs et empreintes des plantes. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton, du lin ou de la laine grâce à la technique de l’Ecoprint basé sur la compression des végétaux, du passage dans des bains et leur cuisson. .

Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

