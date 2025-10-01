Atelier journée teintures végétales M.A Nature Pern

Atelier journée teintures végétales M.A Nature Pern mercredi 1 octobre 2025.

Atelier journée teintures végétales M.A Nature

Lieu-dit Laromiguière Pern Lot

Tarif : 70 – 70 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Nous découvrirons le monde des couleurs naturelles au travers de la technique de teinture végétale

Nous découvrirons le monde des couleurs naturelles au travers de la technique de teinture végétale. Nous testerons des couleurs que nous avons tous sous la main dans notre cuisine, mais aussi dans la nature qui nous entoure et évidemment les plantes au fort pouvoir tinctorial. .

Lieu-dit Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

English :

We will discover the world of natural colors through the technique of vegetable dyeing

German :

Wir entdecken die Welt der natürlichen Farben durch die Technik des Pflanzenfärbens

Italiano :

Scopriremo il mondo dei colori naturali attraverso la tecnica della tintura vegetale

Espanol :

Descubriremos el mundo de los colores naturales a través de la técnica del teñido vegetal

L’événement Atelier journée teintures végétales M.A Nature Pern a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Cahors Vallée du Lot