Atelier junk journal spécial Halloween Amiens

Atelier junk journal spécial Halloween Amiens vendredi 31 octobre 2025.

Atelier junk journal spécial Halloween

70 Rue des Jacobins Amiens Somme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

A partir de 10 ans

✨ Viens créer ton grimoire de sorcière spécial Halloween ! ✨

Le junk journal est une pratique créative et ludique qui consiste à transformer un carnet vierge en un véritable objet unique, rempli de collages, d’écritures, de dessins et de petites surprises. Pour cette édition spéciale Halloween, nous allons préparer un carnet d’activités magique recettes de potions à créer, menus de restaurant de sorcières, défis frissonnants et pages à personnaliser selon l’imagination de chacun.

Cet atelier est pensé pour que le carnet puisse être

offert à un enfant ou un jeune ado, comme un cadeau original et fait main,

ou bien créé directement par l’enfant ou l’ado, qui pourra ensuite l’utiliser le soir d’Halloween pour s’occuper avec plein d’activités amusantes et terrifiantes !

ou bien imaginé par un adulte pour lui-même, comme un grimoire personnel et créatif à garder précieusement.

À la fin de l’atelier, chaque participant repartira avec son grimoire unique, à remplir, offrir ou garder précieusement.

Atelier accessible à tous, petits et grands, sans prérequis. Une occasion idéale de stimuler la créativité, de partager un moment convivial et… de frissonner de plaisir !

Estelle 06 88 95 39 35

➡️ Si vous n’êtes pas disponible à cette date, sachez que vous pouvez demandé à l’intervenant de votre choix une séance en individuelle ou en groupe à la date qui vous conviendra le mieux (une fiche par intervenant est visible sur le site kowork’art dans l’onglet Nos prestataires )

➡️ Si vous n’êtes pas encore adhérent de l’association, le lien est sur la page d’accueil du site (obligatoire depuis avril 2024). Don possible à partir d’1€

A partir de 10 ans

✨ Viens créer ton grimoire de sorcière spécial Halloween ! ✨

Le junk journal est une pratique créative et ludique qui consiste à transformer un carnet vierge en un véritable objet unique, rempli de collages, d’écritures, de dessins et de petites surprises. Pour cette édition spéciale Halloween, nous allons préparer un carnet d’activités magique recettes de potions à créer, menus de restaurant de sorcières, défis frissonnants et pages à personnaliser selon l’imagination de chacun.

Cet atelier est pensé pour que le carnet puisse être

offert à un enfant ou un jeune ado, comme un cadeau original et fait main,

ou bien créé directement par l’enfant ou l’ado, qui pourra ensuite l’utiliser le soir d’Halloween pour s’occuper avec plein d’activités amusantes et terrifiantes !

ou bien imaginé par un adulte pour lui-même, comme un grimoire personnel et créatif à garder précieusement.

À la fin de l’atelier, chaque participant repartira avec son grimoire unique, à remplir, offrir ou garder précieusement.

Atelier accessible à tous, petits et grands, sans prérequis. Une occasion idéale de stimuler la créativité, de partager un moment convivial et… de frissonner de plaisir !

Estelle 06 88 95 39 35

➡️ Si vous n’êtes pas disponible à cette date, sachez que vous pouvez demandé à l’intervenant de votre choix une séance en individuelle ou en groupe à la date qui vous conviendra le mieux (une fiche par intervenant est visible sur le site kowork’art dans l’onglet Nos prestataires )

➡️ Si vous n’êtes pas encore adhérent de l’association, le lien est sur la page d’accueil du site (obligatoire depuis avril 2024). Don possible à partir d’1€ .

70 Rue des Jacobins Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 6 30 01 83 39 ko.work.art80@gmail.com

English :

From age 10

?? Come and create your very own Halloween witch’s grimoire! ??

Junk journaling is the creative and playful practice of transforming a blank notebook into a truly unique object, filled with collages, writings, drawings and little surprises. For this special Halloween edition, we’re preparing a magical activity book: recipes for potions to create, menus for witches? restaurants, shivering challenges and pages to personalize according to your imagination.

This workshop is designed so that the notebook can be

?given to a child or teenager as an original, handmade gift,

?or created directly by the child or teenager, who can then use it on Halloween night to keep themselves occupied with lots of fun and terrifying activities!

? or imagined by an adult for themselves, as a personal, creative grimoire to treasure.

At the end of the workshop, each participant will leave with his or her own unique grimoire, to fill, give away or treasure.

? Workshop open to all, young and old, with no prerequisites. An ideal opportunity to stimulate creativity, share a convivial moment and? shiver with pleasure!

Estelle 06 88 95 39 35

?? If you’re not available on this date, you can ask the artist of your choice for an individual or group session on a date that suits you best (a form for each artist is available on the kowork’art website under Our service providers )

?? If you are not yet a member of the association, the link is on the home page of the site (compulsory since April 2024). Donations possible from 1?

German :

Ab 10 Jahren

?? Erstelle dein eigenes Hexengrimoire speziell für Halloween!?

Junk Journaling ist eine kreative und spielerische Praxis, bei der ein leeres Notizbuch in ein echtes Unikat verwandelt wird, das mit Collagen, Schriften, Zeichnungen und kleinen Überraschungen gefüllt ist. Für diese Halloween-Sonderausgabe bereiten wir ein magisches Junk-Notizbuch vor: Rezepte für Zaubertränke, Speisekarten für Hexenrestaurants, gruselige Herausforderungen und Seiten, die jeder nach seiner eigenen Fantasie gestalten kann.

Dieser Workshop ist so konzipiert, dass das Notizbuch

?als originelles und handgemachtes Geschenk an ein Kind oder einen jungen Teenager verschenkt werden,

?oder direkt vom Kind oder Jugendlichen gestaltet werden, der es dann am Halloween-Abend benutzen kann, um sich mit vielen lustigen und gruseligen Aktivitäten zu beschäftigen!

? oder von einem Erwachsenen für sich selbst erdacht, als ein persönliches und kreatives Grimoire, das man gut aufbewahren kann.

Am Ende des Workshops geht jeder Teilnehmer mit seinem einzigartigen Grimoire nach Hause, das er füllen, verschenken oder selbst behalten kann.

? Der Workshop ist für alle zugänglich, ob groß oder klein, ohne Vorkenntnisse. Eine ideale Gelegenheit, um die Kreativität anzuregen, einen geselligen Moment zu verbringen und ? vor Freude zu kribbeln!

Estelle: 06 88 95 39 35

?? Wenn Sie an diesem Datum nicht verfügbar sind, können Sie bei dem Referenten Ihrer Wahl eine Einzel- oder Gruppensitzung an einem für Sie passenden Datum beantragen (eine Karteikarte pro Referent ist auf der Website kowork’art unter der Registerkarte Unsere Dienstleister zu finden)

?? Wenn Sie noch kein Mitglied des Vereins sind, finden Sie den Link auf der Startseite der Website (seit April 2024 obligatorisch). Spenden sind ab 1?

Italiano :

Dall’età di 10 anni

?? Vieni a creare il tuo grimorio speciale per le streghe di Halloween!

Il Junk journaling è un modo creativo e divertente per trasformare un quaderno bianco in un oggetto unico, pieno di collage, scritte, disegni e piccole sorprese. Per questa edizione speciale di Halloween, prepareremo un libro di attività magiche: ricette per pozioni da creare, menu per ristoranti di streghe, sfide da brivido e pagine da personalizzare secondo la vostra immaginazione.

Questo laboratorio è concepito in modo che il libretto possa essere

…regalato a un bambino o a un giovane adolescente come dono originale e fatto a mano,

oppure creato direttamente dal bambino o dall’adolescente, che potrà utilizzarlo la notte di Halloween per tenersi occupato con tante attività divertenti e terrificanti!

oppure creato da un adulto per se stesso, come grimorio personale e creativo da custodire.

Alla fine del laboratorio, ogni partecipante lascerà il proprio grimorio unico, da compilare, regalare o custodire.

? Questo laboratorio è aperto a tutti, grandi e piccini, senza alcun prerequisito. Un’occasione ideale per stimolare la creatività, condividere un momento di convivialità e rabbrividire di piacere!

Estelle: 06 88 95 39 35

?? Se non siete disponibili in questa data, potete chiedere all’istruttore di vostra scelta una sessione individuale o di gruppo in una data a voi più congeniale (una scheda informativa per ogni istruttore è disponibile sul sito di kowork’art alla voce I nostri fornitori di servizi )

?? Se non siete ancora membri dell’associazione, il link è sulla home page del sito (obbligatorio da aprile 2024). Le donazioni sono possibili a partire da 1?

Espanol :

A partir de 10 años

?? Ven y crea tu propio grimorio de bruja especial para Halloween

El diario de brujas es una forma creativa y divertida de transformar un cuaderno en blanco en un objeto único, lleno de collages, escritos, dibujos y pequeñas sorpresas. Para esta edición especial de Halloween, vamos a preparar un libro de actividades mágicas: recetas de pociones para crear, menús para restaurantes de brujas, retos escalofriantes y páginas para personalizar según tu imaginación.

Este taller está pensado para que el cuaderno pueda ser

regalado a un niño o un adolescente como un regalo original hecho a mano,

¡?o creado directamente por el niño o adolescente, que podrá utilizarlo la noche de Halloween para mantenerse ocupado con un montón de actividades divertidas y terroríficas!

… o diseñado por un adulto para sí mismo, como un grimorio personal y creativo que atesorar.

Al final del taller, cada participante se irá con su propio grimorio para rellenarlo, regalarlo o guardarlo como un tesoro.

? Este taller está abierto a todos, jóvenes y mayores, sin requisitos previos. Una ocasión ideal para estimular la creatividad, compartir un momento de convivencia y… ¡estremecerse de placer!

Estelle: 06 88 95 39 35

?? Si no estás disponible en esa fecha, puedes solicitar al monitor de tu elección una sesión individual o en grupo en la fecha que más te convenga (encontrarás la ficha de cada monitor en la página web de kowork’art, en la pestaña Nuestros prestatarios )

?? Si aún no es miembro de la asociación, el enlace se encuentra en la página de inicio del sitio (obligatorio desde abril de 2024). Donaciones posibles a partir del 1?

L’événement Atelier junk journal spécial Halloween Amiens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT D’AMIENS