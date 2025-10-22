Atelier jus de pomme à la Ferme de Brossard Lanteuil
Tarif : 12 – 12 – EUR
La Ferme de Brossard propose un atelier ludique autour de la fabrication du jus de pomme, destiné aux enfants à partir de 5 ans. Ils découvriront toutes les étapes de la transformation, du fruit à la bouteille, et repartiront avec leur propre jus de pomme. .
Brossard Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 13 38 lafermedebrossard@orange.fr
