Atelier jus de pomme à la Ferme de Brossard Lanteuil

Brossard Lanteuil Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

La Ferme de Brossard propose un atelier ludique autour de la fabrication du jus de pomme, destiné aux enfants à partir de 5 ans. Ils découvriront toutes les étapes de la transformation, du fruit à la bouteille, et repartiront avec leur propre jus de pomme. .

Brossard Lanteuil 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 96 13 38 lafermedebrossard@orange.fr

