Atelier jus de pomme + parcours dans le bois Ferme d'Epaville Montivilliers vendredi 24 octobre 2025.

Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-10-24 09:30:00

fin : 2025-10-24 11:30:00

2025-10-24

La Ferme d’Épaville vous invite à une journée au grand air, entre nature, découverte et créativité.

Au programme :

– Récolte des pommes dans le verger.

– Manipulation de la pillerie et du pressoir.

– Balade dans le bois à la recherche des animaux perchés dans les arbres ou cachés dans les terriers.

– Land Art en fin de parcours.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

