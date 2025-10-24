Atelier jus de pomme + parcours dans le bois Ferme d’Epaville Montivilliers
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2025-10-24 09:30:00
fin : 2025-10-24 11:30:00
2025-10-24
La Ferme d’Épaville vous invite à une journée au grand air, entre nature, découverte et créativité.
Au programme :
– Récolte des pommes dans le verger.
– Manipulation de la pillerie et du pressoir.
– Balade dans le bois à la recherche des animaux perchés dans les arbres ou cachés dans les terriers.
– Land Art en fin de parcours.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
